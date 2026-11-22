Antalya'da Kepez Belediyesine yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski belediye başkanı ve belediye müdürlerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince CHP'li Kepez Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi. Rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporları ile şüpheli ve müşteki ifadeleri doğrultusunda 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Antalya ve Konya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Operasyonda Kepez Belediyesi İmar Müdürü E.K., Destek Hizmetleri Müdürü M.D., Satın Alma Müdürü D.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D., Mali Hizmetler Müdürü F.V., İhale Servis Müdürü R.E., Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç., Özel Kalem görevlisi A.B.S., piyasa fiyat araştırma görevlisi M.A.Y., satın alma görevlisi M.G. ve mimar M.A. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ayrıca eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö., Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D., lojistik şirketi sahibi D.A., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B., avukat S.S., emlakçı K.K. ve Y.N. de gözaltına alındı.

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Soruşturma kapsamında eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B. ile avukat S.S.'nin rüşvete aracılık ettiği, Y.N.'nin ise başkası adına rüşvet aldığı ileri sürüldü. Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D. ve belediyenin Özel Kalem görevlisi A.B.S. de rüşvet almakla suçlandığı iddia edilen şüpheliler arasında yer aldı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, kullandıkları dijital materyallere el konuldu.