Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde eşi Hasan Ergün tarafından öldürülen Fatma Ergün ile cinayetin ardından intihar eden şüphelinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri sonrası oğulları tarafından alındı. Cenazelerin, Gazipaşa'nın Bakılar Mahallesi'nde yarın defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.