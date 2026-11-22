Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletle kaldırımdan geçmek isteyen 2 kişi ile karşılaştıkları Türkçe öğretmeni ve arkadaşı arasında çıkan yol verme tartışmasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki öğretmenin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 20.40 sıralarında Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle kaldırımdan geçerek karşıya geçmek isteyen 2 kişi ile karşılarına çıkan Yasin Demir (42) ve arkadaşı arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Demir, karın ve boyun bölgesinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Şüpheliler saklandıkları evde yakalandı

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin motosikletle olay yerinden uzaklaştığını belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.Ö. (24) ve K.G. (20), saklandıkları ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, motosikletle kaldırımdan kısa yoldan karşıya geçmek istedikleri sırada Yasin Demir ve arkadaşıyla karşılaştıklarını, yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söyledikleri öğrenildi.

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Türkçe öğretmeniydi, Erzincan’da toprağa verilecek

Hayatını kaybeden Yasin Demir’in, Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Demir’in cenazesinin bugün memleketi Erzincan’a götürülerek burada toprağa verileceği bildirildi.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan H.Ö. ve K.G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.