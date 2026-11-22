Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde dün Yasin Demir ile H.Ö. ve K.G. arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçakla yaralanan Demir, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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