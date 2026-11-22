Kepez Belediyesi bünyesinde hizmet veren Antalya Bilim Merkezi tarafından gökyüzüne ilgi duyan her yaştan katılımcıya farklı bir deneyim sunmayı amaçlayan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde, evrenin merak uyandıran güzellikleri teleskoplar aracılığıyla yakından incelenecek.

Antalya Bilim Merkezi tarafından düzenlenecek olan Gökyüzü Gözlem Etkinliği kapsamında katılımcılar, gece gökyüzünün dikkat çeken gök cisimlerinden Ay ve Satürn'ü teleskoplarla gözlemleyebilecek. Bunun yanı sıra yıldızların oluşturduğu gökyüzü manzarası da yakından incelenecek. Bilimsel farkındalığı artıran etkinlikleriyle ziyaretçilerini bilimle buluşturan Antalya Bilim Merkezi, bu kez teleskopları gökyüzüne çeviriyor. Katılımcılar, gök cisimlerini yakından gözlemleyerek uzayın büyüklüğünü, gökyüzünün hareketliliğini ve astronominin ilgi çekici dünyasını deneyimleme fırsatı yakalayacak. Özellikle çocukların ve gençlerin bilimsel konulara ilgisini artırması açısından da önem taşıyan gözlem etkinliği, teorik bilgilerin uygulamalı bir deneyime dönüşmesine katkı sağlayacak.

REKLAM

Gökyüzünü merak edenler için farklı ve öğretici bir buluşma niteliği taşıyan etkinlikte, bilim ve keşif heyecanı bir arada yaşanacak. Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 19.00 ile 22.00 arasında Antalya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Üç saat sürecek etkinlikte katılımcılar, teleskoplarla gökyüzünü inceleyerek Ay, Satürn ve yıldızları gözlemleyebilecek. Kontenjanla sınırlı olarak gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyenlerin önceden kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi almak, randevu oluşturmak ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, 0242 314 10 10 numaralı telefondan veya www.antalyabilimmerkezi.com internet adresinden iletişime geçebilecek.