Kepez Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadelede amacıyla yerleştirdiği ve ilçe genelinde aktif olarak çalışan 35 fotokapan sayesinde Mayıs 2025Kasım 2026 döneminde izinsiz atık dökümü yapan kişi ve araçlara yaklaşık 16 milyon TL tutarında cezai işlem uygulandı. Başarılı sonuçlar veren sistemin denetim gücünü artırmak amacıyla 35 fotokapan daha alınması planlanıyor.

Kepez Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kent temizliğinin korunması amacıyla teknolojik denetim uygulamalarını sürdürüyor. İlçe genelinde farklı noktalara yerleştirilen 35 fotokapan, çevreye izinsiz atık döken kişi ve araçların tespit edilmesinde önemli rol oynuyor. Mayıs 2025'te devreye alınan sistem sayesinde bugüne kadar yaklaşık 16 milyon TL tutarında cezai işlem uygulandı. Kepez Belediyesi tarafından kullanılan fotokapanlar; yol kenarları, boş araziler, dere yatakları ve benzeri alanlara izinsiz hafriyat, moloz, evsel atık ve diğer atıkların dökülmesini önlemek amacıyla hizmet veriyor. Hareket algılama özelliğiyle çalışan cihazlar, izinsiz döküm gerçekleştiren araçları görüntüleyerek gerekli idari işlemlerin başlatılmasına imkân tanıyor.

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2026 yılında 12.5 milyon TL'lik ceza

2025 yılında fotokapanlar aracılığıyla yaklaşık 2 milyon 850 bin TL belediye geliri elde edildi. 2026 yılında ise izinsiz atık dökümü yaptığı tespit edilen 230 araç hakkında tutanak düzenlendi. Bu araçlardan 223'üne ilişkin cezalar kesinleşerek tebliğ edilirken, yaklaşık 12 milyon 500 bin TL tutarında ceza onaylandı. Karar ve tebliğ aşamasında bulunan yaklaşık 1 milyon TL tutarındaki ceza işlemi ise devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün çevre temizliğini ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını esas alan belediyecilik anlayışı doğrultusunda, izinsiz atık dökümleriyle mücadelede teknolojik imkânlardan yararlanılıyor. Çevre kirliliğinin önlenmesi, kent temizliğinin korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Kepez bırakılması amacıyla yürütülen çalışmalarda fotokapan sisteminin kullanım alanı genişletiliyor. İlave 35 fotokapan yatırımıyla denetimlerin daha geniş bir alanda sürdürülmesi hedefleniyor.

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Fotokapan sayısı 70'e çıkacak

Mevcut 35 fotokapanın sağladığı olumlu sonuçlar doğrultusunda Kepez Belediyesi, çevre denetim ağını genişletmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda 35 adet fotokapan daha alınması planlanıyor. Yeni cihazların devreye girmesiyle birlikte ilçe genelindeki denetim kapasitesinin artırılması ve izinsiz atık dökümünün önüne daha etkin geçilmesi hedefleniyor. Fotokapan sistemi, yalnızca çevreyi kirletenlerin tespit edilmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda belediyenin temizlik hizmetlerinde kullandığı iş gücü, araç ve ekipmanların daha verimli değerlendirilmesine de katkı sunuyor. İzinsiz dökülen atıkların temizlenmesi için harcanan zaman ve maliyetin azaltılmasını sağlayan uygulama, kamu kaynaklarının korunması açısından da önemli bir denetim mekanizması olarak öne çıkıyor.