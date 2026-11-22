COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvedeki son "Örtü Karar" taslak metnine ilişkin, "Gördüğümüz yüksek çoğunlukla bir uzlaşı var. Çok ufak tefek konular kaldı. Bu karar çıktığı zaman çok önemli işler başarmış olacağız." dedi.

Kurum, COP31 Alanı'ndaki Anadolu Salonu'nda gerçekleştirilen COP31 Genel Kurulu öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çalıştıklarını, gayret gösterdiklerini ve çok önemli bir noktaya geldiklerini söyledi.

Buradan bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirten Kurum, "Neticede biz açık ve şeffaf olacağımızı, ilk gün ne söylüyorsak son günde aynı şeyleri söyleyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettik. Bu kapsamda bir örtü karar hazırladık. O örtü kararda ülkelerin görüşlerini aldık. Son halini dün gece itibarıyla verdik ve bunu da yine ülkelere gönderdik. Gördüğümüz yüksek çoğunlukla bir uzlaşı var. Çok ufak tefek konular kaldı. Bu karar çıktığı zaman çok önemli işler başarmış olacağız. Arzumuz bu kararın çıkması." diye konuştu.

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Genel Kurul'da bu kararın çıkması noktasında iradeyi taşıyacaklarını dile getiren Kurum, "Söz tarafların. Eğer burada samimiyet varsa gerçekten bir şey yapılmak isteniyorsa bu salondan bunun yapılacağına inanıyorum. Onu da birazdan göreceğiz. Çıkmaması halinde COP sürecini çözümsüzlüğe sokacaklarını, kendilerini bu manada değerlendirmeleri​​​​​​​ gerektiğini düşünüyorum. Niye çıkarmıyoruz, ilerletmiyoruz? Eğer bu mücadelede gerçekten irade koymak, ilerleme istiyorsak bunun için hiçbir engel yok." ifadelerini kullandı.