HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kesme çiçek üretiminde lider konumundaki Antalya'da, çiçek mezatlarında 24 Kasım Öğretmenler Günü hareketliliği yaşanıyor.

Kent genelindeki çiçek seralarında yaklaşık 15 gündür Öğretmenler Günü için mesai yapılıyor. Seralarda yetiştirilen karanfil başta olmak üzere, hüsnüyusuf, ruskus, okaliptus, virgatus, ayçiçeği, gerbera, gypso, lisianthus, kasımpatı ile farklı türlerdeki çiçekler, toplanıp depolarda paketleniyor.

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin mezadına getirilen çiçekler, yürüyen bantta sergilenerek satışa sunuluyor. En yüksek teklifi veren esnaf, istediği çiçekleri satın alıyor. Antalya'da yetiştirilen çiçekler, ülke genelindeki mezatlara da gönderiliyor.

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- "Öğretmenlere verilecek en güzel hediye çiçek"

Antalya Çiçekçiler Odası Başkanvekili Yusuf Akın, AA muhabirine, Öğretmenler Günü'nün salı günü kutlanacağını belirterek, artık son satışların yapıldığını söyledi.

Kooperatifin yaklaşık 4 bin üyesi bulunduğunu dile getiren Akın, tüm çiçekçilerin ürünlerini mezada getirip, satışlarını yaptıklarını kaydetti.

Üretimin talebe göre yapıldığını ifade eden Akın, "Antalya'dan Türkiye'nin geneline çiçek gönderiyoruz. Çevre illerdeki, ilçelerdeki alıcılar bu kooperatiften çiçeklerini alıyorlar. Çiçekçi vitrinleri şu anda kapasite olarak yüzde 100 dolmuş durumda." dedi.

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Akın, Öğretmenler Günü'nde en güzel hediyenin çiçek olduğunu belirterek, farklı renklerde yetiştirilen çiçeklerin öğretmenlere hazır olduğunu ifade etti.

Çiçeğin manevi değerinin yüksek olduğunu vurgulayan Akın, "Tüm öğretmenlerimizin birer kucak çiçekle evlerine dönmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.