Muratpaşa Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam ile eğlence vergilerinin 2026 yılı 2’nci taksit ödemelerinde vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla belediye vezneleri hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonunda da hizmet verecek.

Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam ile eğlence vergilerinin 2026 yılı 2’nci taksit ödemelerinde vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Muratpaşa Belediyesi vezneleri hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonu çalışmaya devam edecek. Bu kapsamda Muratpaşa Belediyesi Merkez Veznesi ile Ali Çetinkaya ve Soğuksu Semt Vezneleri, 2327 Kasım ve 30 Kasım tarihlerinde normal mesai saatlerine ek olarak 17.3019.30 saatleri arasında açık olacak. Vezneler, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günlerinde ise 08.3017.30 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar, vergi ödemelerini kendilerine uygun gün ve saatlerde belediye veznelerinden gerçekleştirebilecek. Vezneye gitmeden ödeme yapmak isteyenler ise www.muratpasabld.gov.tr adresindeki eBelediye sistemi üzerinden işlemlerini online olarak tamamlayabilecek. 2026 yılı 2’nci taksit vergi ödemeleri için son gün 30 Kasım Pazartesi.