Alanya'da 68 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 68 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 68 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda hakkında "fuhuş, hırsızlık ve yağma" suçlarından kesinleşmiş 68 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.Ş'nin (26) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.
Oba Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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