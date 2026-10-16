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        Alanya'da 68 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 68 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 19:46 Güncelleme:
        Alanya'da 68 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 68 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda hakkında "fuhuş, hırsızlık ve yağma" suçlarından kesinleşmiş 68 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.Ş'nin (26) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

        Oba Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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