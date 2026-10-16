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        Alanyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Alanyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktik uygulamalarla sona erdi.

        Alanyaspor, yarın saat 19.00'da Chobani Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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