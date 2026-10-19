Corendon Alanyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Cuma günü Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Giriş: 19.10.2026 - 17:49 Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Cuma günü Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan oyunla tamamlandı.
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