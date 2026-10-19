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        Corendon Alanyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Cuma günü Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Corendon Alanyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Cuma günü Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan oyunla tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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