Alanya'da park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 19.10.2026 - 17:18 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Yeşilöz Mahallesi D-400 karayolunda S.Ç. idaresindeki kamyonet, yol üzerinde park halinde bulunan K.U'ya ait hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü S.Ç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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