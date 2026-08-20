Alanya'da 72 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Bu kapsamda M.Ç'ye ait araçta yapılan aramada, 72 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün bulundu.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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