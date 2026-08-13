Alanya'da asansörle duvar arasına sıkışan işçi 39 gün sonra hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Çıtak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 39 gün sonra yaşamını yitirdi.

Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde 4 Temmuz'da arızalı asansörü kontrol ettiği sırada asansör ile duvar arasına sıkışan teknik personel Abdullah Çıtak, ağır yaralandı.

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