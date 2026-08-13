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        Alanya'da asansörle duvar arasına sıkışan işçi 39 gün sonra hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı otelde arızalı asansör ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralanan 24 yaşındaki işçi, 39 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Alanya'da asansörle duvar arasına sıkışan işçi 39 gün sonra hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı otelde arızalı asansör ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralanan 24 yaşındaki işçi, 39 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde 4 Temmuz'da arızalı asansörü kontrol ettiği sırada asansör ile duvar arasına sıkışan teknik personel Abdullah Çıtak, ağır yaralandı.

        Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Çıtak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 39 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Çıtak'ın cenazesi, işlemlerinin ardından Payallar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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