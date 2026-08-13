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        Antalya Büyükşehir Belediyesi "COP31 Yolunda İklim Dirençli Şehirler Zirvesi"nde

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "COP31'e Giden Süreçte İklim Dirençli Şehirlerin Geliştirilmesi: Kaynak Verimliliğinden Kentsel Dirençliliğe" zirvesine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Antalya Büyükşehir Belediyesi "COP31 Yolunda İklim Dirençli Şehirler Zirvesi"nde

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "COP31'e Giden Süreçte İklim Dirençli Şehirlerin Geliştirilmesi: Kaynak Verimliliğinden Kentsel Dirençliliğe" zirvesine katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da gerçekleştirilecek COP31 için hazırlıklar sürüyor.

        Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında İLBANK ile Asya Kalkınma Bankası işbirliğinde Ankara'da zirve düzenlendi.

        COP31 hazırlık sürecine katkı sağlanması, iklim dirençli kentsel altyapının geliştirilmesi ve yenilikçi finansman çözümlerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen zirvede, daha dirençli, sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler için yapılması gerekenler ele alındı.

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        Programa katılan Özdemir, şehirlerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli hale gelmesi, kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir şehircilik anlayışının güçlenmesi konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

        Özdemir, yaşanabilir şehirler için ortak akılla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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