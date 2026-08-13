Antalya'da otluk alanda çıkan yangın villalara sıçramadan söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, çevredeki villalara ve otel lojmanına sıçramadan söndürüldü.
Antalya’nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, çevredeki villalara ve otel lojmanına sıçramadan söndürüldü.
Kadriye Mahallesi Deniz Caddesi yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında bir baraka kullanılamaz hale geldi.
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