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        Antalya'da otluk alanda çıkan yangın villalara sıçramadan söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, çevredeki villalara ve otel lojmanına sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Antalya'da otluk alanda çıkan yangın villalara sıçramadan söndürüldü

        Antalya’nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, çevredeki villalara ve otel lojmanına sıçramadan söndürüldü.

        Kadriye Mahallesi Deniz Caddesi yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında bir baraka kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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