Antalya'daki bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

Bu kapsamda evden 5 kamyon dolusu çöp ve atık çıkarıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ekiplerince ev ve çevresindeki çöp ile atık malzemeler toplanarak bertaraf edildi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mahallesi'nde yaşayan engelli birey M.A.'ya ait evde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerince temizlenen bir evden 5 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

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