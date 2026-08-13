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        Antalya'daki bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerince temizlenen bir evden 5 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Antalya'daki bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerince temizlenen bir evden 5 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

        Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mahallesi'nde yaşayan engelli birey M.A.'ya ait evde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ekiplerince ev ve çevresindeki çöp ile atık malzemeler toplanarak bertaraf edildi.

        Bu kapsamda evden 5 kamyon dolusu çöp ve atık çıkarıldı.

        Çalışmaların ardından ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla sosyal destek sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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