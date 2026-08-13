Bülent Ersoy Manavgat'ta sahne aldı

Gecenin sonunda Manavgat-Side Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral, Ersoy'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Sahnede yaklaşık iki saat kalan Ersoy'un şarkılarına seyirciler de eşlik etti. Sanatçı, konser süresince seyircilerle sohbet ederek, keyifli anlar yaşattı.

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