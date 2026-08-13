Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 13.08.2026 - 11:47 Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Kaplan (21) idaresindeki 07 BHJ 996 plakalı motosiklet, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücünün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
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