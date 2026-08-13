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        Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Kaplan (21) idaresindeki 07 BHJ 996 plakalı motosiklet, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, sürücünün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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