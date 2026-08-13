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        Yargıtay soygunda öldürülen kuyumcu çalışanının ailesine tazminat verilmesi kararını bozdu

        Antalya'da kuyumcu dükkanında çalışırken soyguncu tarafından öldürülen kişinin ailesinin açtığı davada mahkemenin iş yeri sahibinin 4 milyon 679 bin 831 lira tazminat ödemesi kararının, Yargıtay tarafından "Üçüncü kişinin ağır kusurlu eyleminin işveren yönünden nedensellik bağını kestiği" gerekçesiyle bozulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Yargıtay soygunda öldürülen kuyumcu çalışanının ailesine tazminat verilmesi kararını bozdu

        Antalya'da kuyumcu dükkanında çalışırken soyguncu tarafından öldürülen kişinin ailesinin açtığı davada mahkemenin iş yeri sahibinin 4 milyon 679 bin 831 lira tazminat ödemesi kararının, Yargıtay tarafından "Üçüncü kişinin ağır kusurlu eyleminin işveren yönünden nedensellik bağını kestiği" gerekçesiyle bozulduğu bildirildi.

        Ailenin avukatlarından Elif Hondu Çil, Antalya Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Abuzer Atakan Gür'ün yaklaşık 5 yıl önce çalıştığı kuyumcuda soyguncu Serdar Ö. tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü söyledi.

        Çil, Gür ailesi tarafından iş yeri sahibi A.A. aleyhine açılan tazminat davasında Antalya 4. İş Mahkemesinin "iş yerinde gerekli risk değerlendirmesinin yapılmaması", "gerekli önlemler alınmaması", "iş yerinde güvenlik amacıyla silah bulundurulması" ve "iş yerinde alarm sistemi olmaması" gerekçeleriyle 4 milyon 679 bin 831 lira tazminata hükmettiğini belirtti.

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        İstinaf mahkemesince de onaylanan kararın Yargıtay 10'uncu Hukuk Dairesi tarafından "Üçüncü kişinin ağır kusurlu eyleminin işveren yönünden nedensellik bağını kestiği" gerekçesiyle bozulduğunu ifade eden Çil, şöyle konuştu:

        "Şimdi kamuoyuna biz tek soru soruyoruz. Bir saldırganın suç işleme iradesi işverenin işçisini koruma yükümlülüğünü tamamen ortadan kaldırır mı? Bu saldırı bir tesadüf değildi. Kişi bunları planlayarak ve iş yerindeki para ve altınları alma amacıyla dükkana gelmişti. Abuzer Atakan kendisi adına hiçbir güvenlik alınmamış olan iş yerinde hem ekmek parasını kazanmaya çalışıyor hem de iş yerini korumaya çalışıyordu. Biz burada suçlunun bulunmasını istemiyoruz. Suç da suçlu da zaten belli. Biz bir işçinin çalıştığı iş yerinde güvenliğinin sağlanması için işverene yüklenen sorumluluğun bu olay özelinde neden yok sayılması gerektiğinin sorgulanmasını istiyoruz."

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        Ailenin avukatlarından Serpil Alabaş da işçinin çalıştığı iş yerinde korunması ve işverenin bu yükümlülüğünün hukuk önünde gerçek bir karşılığı olması gerektiğini belirterek, "Abuzer Atakan Gür o sabah çalışmak için iş yerine girdi. Akşam evine dönmesi gerekiyordu. Dönemedi. Bizim talebimiz yalnızca bir tazminat talebi değildir. İş yerinde hayatını kaybeden bir işçinin de iş yerinin korunma yükümlülüğü kapsamında olduğunun kabul edilmesidir." diye konuştu.

        - "Çocuklarımın hakkını istiyorum"

        Abuzer Atakan Gür'ün eşi Nurcan Gür de Yargıtay'dan gelen kararla çok üzüldüklerini dile getirerek, "Eşim geri gelmeyecek fakat benim 2 yetim çocuğum var. Onlara bakmakla yükümlüyüm. Onların geleceklerini hazırlamak zorundayım. O yüzden hayallerim kırıldı, üzgünüm. Yerel mahkemenin adaleti yerine getirmesini talep ediyorum. Çocuklarımın hakkını istiyorum." ifadesini kullandı.

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        Gür'ün oğlu Gürkan Gür, davaya tekrar bakacak yerel mahkemenin kararında direnmesini istediklerini belirterek, "Umutluyuz. Adalete güveniyoruz. Belki babam geri gelmeyecek ama hakkımızı alabilme umuduyla bekliyoruz." dedi.

        - Olay

        Kepez ilçesindeki kuyumcuya 29 Ekim 2021'de gelen Serdar Ö, silahla iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) öldürmüş ve yaklaşık 2 kilogram altını çalarak kaçmıştı. Tanınmamak için başına doladığı sargı beziyle kendisini kamufle etmeye çalıştığı ve yüzüne yapay ben yapıştırdığı belirlenen şüpheli, Afyonkarahisar'da yol denetimi sırasında yakalanarak tutuklanmıştı.

        Serdar Ö'nün, 17 Ekim 2020'de de polis kıyafeti giyip kask takarak girdiği kuyumcu dükkanını soyduğu belirlenmişti. Sanık hakkında bu suçtan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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        Sanık Serdar Ö. yargılama sonunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Maktulün ailesi, iş yeri sahibi A.A. aleyhine yeterli güvenlik önlemi almadığı gerekçesiyle tazminat davası açmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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