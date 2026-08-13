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        Antalya'da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Antalya'da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fuhşa aracılık eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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