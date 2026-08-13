Fethiye'de tur teknesinde yangın çıktı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde günlük tur teknesinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde günlük tur teknesinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
İlçede günübirlik mavi tur düzenlenen teknede, Katrancı Koyu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneye yayıldı.
Teknede bulunanlar can yelekleriyle denize atladı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu 107 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi.
Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
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