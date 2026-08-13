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        Fethiye'de tur teknesinde yangın çıktı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde günlük tur teknesinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Fethiye'de tur teknesinde yangın çıktı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde günlük tur teknesinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

        İlçede günübirlik mavi tur düzenlenen teknede, Katrancı Koyu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneye yayıldı.

        Teknede bulunanlar can yelekleriyle denize atladı.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu 107 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi.

        Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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