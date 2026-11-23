Antalya'nın Alanya ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu 42 yaşında hayatını kaybeden Türkçe öğretmeni Yasin Demir için görev yaptığı okulda anma töreni düzenlendi.

Çarşı Mahallesi'nde kaldırımda yürüdüğü sırada uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Demir için Avsallar 100. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen törene, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, yaşanan olayın tarif edilemez bir acı olduğunu ifade etti.

Türkçe öğretmeni Demir'i, günlük hayatını sürdürdüğü sırada uğradığı saldırı sonucu kaybettiklerini belirten Yılmaz, "Bir insanın, bir öğretmenin hiçbir suçu yokken hayattan koparılması hepimizi derinden sarstı." dedi.

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Yasin Demir'in öğrencileri ve meslektaşları için büyük bir kayıp olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bir öğretmenin yokluğu sadece boş kalan bir kürsü değildir. Bir öğretmenin yokluğu, yarım kalan bir ders, cevapsız kalan bir soru ve öğrencisinin içinde ömür boyu taşıyacağı bir özlemdir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklara sevgi, saygı, hoşgörü ve merhametin de kazandırılması gerekiyor. Anlaşmazlıklar şiddetle çözülemez. Hiçbir tartışma bir insanın canından daha değerli değildir. Öfke geçer, söz unutulur, anlaşmazlıklar çözülür. Ancak bir insana verilen zarar bazen geri dönüşü olmayan bir acıya dönüşür. Güçlü olmak birine zarar vermek değil, öfkeliyken kendine hakim olabilmektir."

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Öğretmenlerin can güvenliğinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Yılmaz, öğretmenin korkmadan, endişe duymadan, güven içerisinde yaşaması ve görev yapmasının en temel hakkı olduğunu kaydetti.

Yılmaz, olayı gerçekleştiren zanlının herhangi bir iyi hal indirimi uygulanmadan hak ettiği cezayı alması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Yasin Demir'in cenazesinin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde memleketi Erzincan'daki Merkez Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

- Olay

Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde, 21 Kasım'da, kaldırımda yürüyen Yasin Demir ile motosikletli üniversite öğrencileri H.Ö. ve K.G. arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçakla yaralanan Demir, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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Motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla evlerinde yakalanmış, adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ö. tutuklanmış, K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.