Türk EğitimSen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1922 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapıldı.

2026 yılının, UNESCO tarafından Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü dolayısıyla 'Anma ve Kutlama Yılı' ilan edilmesi vesilesiyle Şeyh Edebali anısına 6. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Antalya'da düzenlendi. Düzenlenen kongreye; Türk EğitimSen ve UAESEB Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz ve birçok isim katıldı. Kongrede Türk dünyasının 46 farklı ülkesinde yaşayan bilim insanı bir araya getirilirken; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Rusya, Malezya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Saha (Yakut) Cumhuriyeti, Çuvaşistan, Tataristan, Irak, Suriye, Gürcistan, Moldova (Gagauz Yeri), Ukrayna, Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, ABD, Kanada, İtalya, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya, Kosova, Karadağ, Arnavutluk, BosnaHersek, Mısır, Yemen, İran, Gana, Gabon, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Cezayir ve Afganistan'dan toplamda bin 48 bildiri kabul edildi. Düzenlenen kongreye toplam bin 327 farklı bilim ve kültür insanı katıldı.

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"Şeyh Edebali, gönül ve düşünce insanıdır"

Kongreyi Türk tarihinin önemli insanlarından Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yıl dönümüne ithaf ettiklerini belirten Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde ilmi, irfanı ve hikmetiyle öne çıkan; devlet yönetiminde adaleti, insan ilişkilerinde ahlakı ve toplumsal hayatta kardeşliği esas alan büyük bir gönül ve düşünce insanıdır. Ona atfedilen 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözü, yalnızca bir devlet yönetimi anlayışını değil, insanı merkeze alan büyük bir medeniyet tasavvurunu ifade etmektedir. Bu söz, devletin gücünün insanın huzuruyla, toplumun dirliğinin adaletle, milletin geleceğinin ise ilim ve ahlakla mümkün olacağını hatırlatmaktadır. Şeyh Edebali'nin öğütlerinde sabır vardır, hoşgörü vardır, merhamet vardır, liyakat ve adalet vardır. Her şeyden önemlisi, insanın değerini bilen ve devletin bekasını insanın huzurunda gören bir anlayış vardır. Bugün de gerek eğitim sistemimizin gerek üniversitelerimizin gerekse kamu yönetimimizin en fazla ihtiyaç duyduğu değerler bunlardır. İnanıyorum ki Şeyh Edebali'nin anılması vesilesiyle gerçekleştirilen bu kongre de onun düşünce mirasının uluslararası bilim çevrelerinde daha iyi anlaşılmasına katkılar sunacaktır. Türk dünyasının birbirini daha kolay anlaması ve ortak kültürel üretimin geliştirilmesi bakımından tarihi bir adımdır. Bu bakımdan Türk Dil Kurumumuzun, ortak terim bankası, Türkçenin derlem sözlüğü gibi onlarca büyük çalışmalarının yanında Türk dünyasının ilgili kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürüttüğü ortak Türk alfabesi çalışmalarını çok kıymetli buluyoruz" açıklamasında bulundu.

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"1926'da Bakü'de yakılan ateş 2024 yılında 34 harflik Ortak Türk Alfabesinin kabul edilmesi ile başka bir evreye geçmiştir"

Ortak Türk Alfabesinin kabul edilmesinin Türk dünyası açısından önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Geylan, "1926'da Bakü'de yakılan ateş 2024 yılında 34 harflik Ortak Türk Alfabesinin kabul edilmesi ile başka bir evreye geçmiştir. Türk dünyasının birbirini daha kolay anlaması ve ortak kültürel üretimin geliştirilmesi bakımından tarihi bir adımdır. Bu çalışma, yalnızca harflerin ortaklaştırılması değildir. Aynı zamanda Türk dünyasının bilimsel yayınlarının karşılıklı okunabilmesi, edebi eserlerin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi ve akademisyenlerimizin ortak çalışmalar geliştirebilmesi için önemli bir imkandır. İstiyoruz ki Kazakistan'da yazılan bir bilimsel eser Türkiye'de, Azerbaycan'da yayımlanan bir kitap Kırgızistan'da, Özbekistan'da gerçekleştirilen bir araştırma Türk dünyasının bütün üniversitelerinde daha kolay erişilebilir ve anlaşılabilir olsun. Türkçenin ve diğer Türk dillerinin bilim, teknoloji ve dijital dünyada daha güçlü biçimde yer almasını sağlayalım. Bu vesileyle Türk Dil Kurumu Başkanımız Prof. Dr. Osman Mert'e Türk Dili'ne olan hizmetleri ve ortak alfabe çalışmalarına verdiği emek için teşekkür ediyor, bütün bilim insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Türk EğitimSen ve UAESEB olarak ortak alfabe, ortak akademik yayıncılık, karşılıklı çeviri ve bilimsel iş birliği çalışmalarının destekçisi olmaya ve bu bakışla eserler hazırlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"Güçlü bir bilim hayatı, güçlü üniversitelerle mümkündür"

Türk dünyasının bilimsel geleceğinden söz ederken üniversitelerin önemine de vurgu yapan Geylan, "Güçlü bir bilim hayatı, güçlü üniversitelerle mümkündür. Güçlü üniversiteler ise huzurlu, üretken, hakkı ve emeği korunan çalışanlarla mümkündür. Türk EğitimSen olarak üniversitelerimizi akademik ve idari personeliyle bir bütün olarak görüyoruz. Üniversitelerimizin başarısını akademik personelimizin üretimi idari personelimizin emeği ve öğrencimizin kazanımı, ülkemizin refahından ayrı düşünemeyiz. Bu nedenle üniversite çalışanlarının tamamının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi, liyakate dayalı bir yönetim anlayışının hakim olması, kadroya atama, tayin, nakil, becayiş, görevde yükselme ve unvan değişikliği konularındaki sorunların çözülmesi, nepotizm yerine meritokrasinin hakim olması için kararlılıkla mücadele ediyoruz" dedi.

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"Bütün kamu çalışanlarının almış olduğu maaş promosyonlarında Türk Eğitim Sen ve Türkiye KamuSen'in mücadelesinin imzası vardır"

Kamu çalışanlarının sendikal haklarının alınması dahi 10 yılı aşkın bir sürede yasal zemine kavuştuğunu söyleyen Geylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce bunun belli bir kısmı kamu çalışanına dağıtırken verilen mücadele ve toplu sözleşme kararları ile tamamı kamu çalışanlarının olmuştur. Mütevazi olmaya gerek görmeden söylüyoruz, bütün kamu çalışanlarının almış olduğu maaş promosyonlarında Türk Eğitim Sen ve Türkiye KamuSen'in mücadelesinin imzası vardır. Sendikamız bünyesinde kendi becayiş sitemimizi de kurarak arkadaşlarımızın taleplerini eşleştirip onlara destek olamaya çalışıyoruz. Akademik personelin kadro probleminin çözülmesi için defalarda yapmış olduğumuz girişimler neticesinde içerden yükselme talepleri ile kısmi rahatlama sağlanmış görünse de üniversite içi farklı birimlerde içerden yükselmelerde yine sıkıntılardın devam ettiği gözlemlenmektedir. Bu konuda bütün akademik personelimiz kadro ve istihdam güvencesine kavuşana kadar mücadelemizden geri adım atmayacağız. İdari personellerimizin üniversite idari kadrolarında adalet, liyakat esasına göre yükseltilmesi ve atanması için verdiğimiz mücadeleler neticesinde görevde yükselme unvan değişikliği sınavlarının hem üniversitelerde hem de merkezi olarak yapılması konusunda mücadele verdik, başladığımız yere göre yol almış olsak da hala uygulamada görülen aksaklıkların devamı için süreci titizlikle takip ediyoruz. Sınavlara girecek üyelerimize TESAKADEMİ, ve hazırlık kitapları ile destek oluyoruz, mülakatlarda adaletin sağlanması için şeffaflık talebimizi ya da bütün personellerimize mülakatlarda 100 tam puan verilmesini talep ediyoruz. Akademik teşvik, proje desteği, görevlendirme BAP ödenekleri konusunda akademik personellerimizin sorunlarını biliyor, bunların çözümü için çalışıyoruz. Akademik teşvik yönetmeliğinde yer alan yayınevi şartındaki çifte standart uygulamasını mahkeme yolu ile iptal ettirerek akademisyenlerimizin tekelleşen yayınevlerine mecbur bırakılmalarına engel oluyoruz. 13b 4 maddesine göre yapılan keyfi görevlendirmeleri pek çok kez mahkeme kararı ile iptal ettirerek ben yaptım oldu anlayışının hizmet gerekliliği, personel rızası gibi mantık ve insani ilkeler dairesine taşınmasını yerleştirme çalışıyoruz. Ancak halen çözüm bekleyen önemli meselelerimiz bulunmaktadır. Biz, üniversitelerimizin sorunlarına ortak akılla yaklaşılmasını, bütün çalışanların görüşlerinin dikkate alınmasını ve yükseköğretim sistemimizin ülkemizin bilimsel geleceğine uygun biçimde geliştirilmesini savunuyoruz. Bu kapsamda sizlerin görüşlerini anket ve çalıştaylar yoluyla da alarak görüşlerinizi çözüme dönüştürmeye devam ediyoruz."

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"Rektör seçimlerinin tekrar getirilmesini öneriyoruz"

Üniversite eğitim sisteminde değişiklikler yapılması gerektiğini vurgulayan Geylan, "Rektör seçimlerinin tekrar getirilmesini hatta bütün akademik ve idari personellerin de rektör seçiminde oy kullanmasını öneriyoruz. Üniversite eğitim sisteminde yapılacak dönemsel ve içerikle ilgili düzenlemelerin aklı selim dahilinde Türk akademisi ile istişare edilerek yapılmasını öneriyoruz. Eğitime hazırlık ödeneklerinin üniversite akademik ve idari personeline dönem başında ödenmesini talep ediyoruz. Barınma imkanının zor olduğu bölgelerde lojman, çocuklu çalışanları için kreş, okul, sosyal tesis gibi hakların bütün üniversite çalışanlarına adil ve şeffaf olarak sunulmasını talep ediyoruz. İnsanın emeğine değer vermeden, hakkını teslim etmeden, liyakati ve adaleti hakim kılmadan güçlü kurumlar inşa edemeyiz. Türk EğitimSen olarak akademik ve idari personelimizin haklarını savunmayı, üniversitelerimizin ve dolayısıyla ülkemizin geleceğine sahip çıkmak olarak görüyoruz. Bundan sonra da bütün eğitim çalışanlarımızın yanında olmaya, hak, hukuk, adalet ve liyakat temelinde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.