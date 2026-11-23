Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü tenisçileri, Antalya’nın Kemer ilçesi ve Belek’te düzenlenen iki ayrı turnuvada şampiyonluk, final ve grup ikinciliği dereceleri elde etti. Kemer’de 5 sporcuyla mücadele eden kulüp, farklı yaş kategorilerinde kürsüye çıkarken Belek’teki uluslararası turnuvada Su Özkaya grubunu ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 1621 Kasım tarihlerinde Kemer’de düzenlenen 8910 Yaş Sonbahar Tenis Turnuvası’na 5 sporcuyla katılan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, farklı kategorilerde şampiyonluklar elde etti.

9 yaş çiftler kategorisinde Eylül Kayoğlu ve Lale Çavdar şampiyon oldu. Teselli (consolation) kategorilerinde ise 10 yaşta Yusuf Asil Ege Acar, 9 yaşta Lale Çavdar ve Aras Ayan birinciliğe ulaştı.

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Eylül Kayoğlu, 9 yaş tekler ana tabloda finale yükselirken 8 yaş kategorisinde mücadele eden Lina Atladı da çiftlerde finalist oldu. Atladı, teklerde ise ana tabloda mücadele etti.

Belek’te 5 maçta 4 galibiyet

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Su Özkaya, 1520 Kasım tarihlerinde Belek’te düzenlenen uluslararası turnuvada 5 maçın 4’ünü kazanarak grubunu ikinci sırada tamamladı.