Alanya'da Alman vatandaşı Müslüman oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı, İslamiyet'i kabul ederek Osman ismini aldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı, İslamiyet'i kabul ederek Osman ismini aldı.
Alman vatandaşı Helmut Kwiczorowski için Alanya Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi. Alanya Müftüsü Mehmet Seven tarafından gerçekleştirilen merasimde Kwiczorowski, Kelimei Şehadet getirerek Müslüman oldu. İslamiyet'i kabul ederek Osman ismini alan Kwiczorowski'yi tebrik eden Müftü Mehmet Seven, kendisine İslam hayatında hayırlı ve bereketli bir ömür diledi.
Program, yapılan duanın ardından Alman vatandaşına ihtida belgesinin takdimiyle sona erdi.
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