Antalya'da 1 yaşındayken Talasemi Majör teşhisi konulan küçük çocuk babasından alınan kemik iliği nakli ile 18 aylık bir tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Küçük çocuğun ailesi hem oğullarının sağlığına kavuşmasını kutlamak, hem de kök hücre ve donör bağışının önemine dikkat çekerek nakil bekleyen hastalara umut olmak amacıyla balonlarla süsledikleri araçları ile şehir turu attı.

Antalya'da yaşan 4 yaşındaki Poyraz Dilek'e 1 yaşındayken Talasemi Majör (Akdeniz Anemisi) teşhisi konuldu. Çocuklarının tedavisi için önce Ankara'ya ardından da Antalya'ya gelen aile zorlu bir süreç geçirdi. Küçük yaşında hayatı hastaneler, tedaviler ve zorlu mücadelelerle geçen Poyraz'a, aile ve yakınlarından alınan kan örnekleri sonucunda uygun donör bulundu. Babasından alınan kemik iliği ile nakil olan küçük Poyraz 18 aylık zorlu sürecin ardından sağlığına kavuştu. Yaşıtları gibi yeniden parklarda koşup oynamaya başlayan küçük Poyraz'ın sağlığına kavuşmasını ve kemik iliği bağışına dikkat çekerek nakil bekleyen Talasemi hastalarına umut olmak için konvoy düzenledi.

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Tedavi süreci mutlulukla sonuçlandı

Küçük Poyraz ve ailesi balonlarla süsledikleri ve üzerine ‘Donör ol, umut ol' ve ‘Kemik iliği bağışla, hayat kurtar' yazılı otomobilleri ile şehir turu attı. Oğluna verdiği kemik iliği sayesinde Konvoy ile kendi mutluluklarını paylaşmanın yanı sıra kök hücre ve donör bağışının önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirten baba Umut Dilek, "Bir yaşından sonra nüksetti hastalığı Talasemi Majör hastası. Oğlum da ilk başta bağışıklık düşüklüğü görüldü, sonra da ilerleyen dönemlerde hemogram değerin düştüğünü gördük. Bunun süreçte memleketten Ankara'ya, Ankara'dan Antalya'ya geldik. Oğlum şimdi ilik nakli oldu. İlik nakli süreci yaklaşık 1819 ay sürdü. Bu süreç zarfında sancılı günlerimiz de oldu sıkıntılı günlerimiz de oldu. Ama şükürler olsun sonunda mutluyuz, yani heyecanlıyız" dedi.

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"Başka çocuklara umut olmak istiyoruz

Umutsuzluğa kapıldıkları dönemler olduğunu ancak kendisinden alınan örneğin oğluna uyumlu çıktığını ve bu yüzden kök hücre bağışına dikkat çekmek istediklerini belirten Dilek, "Donör olarak benden ve annesinden örnek alındı. Şükürler olsun benimki uyum sağladı. Yani tek umutsuzluğa kapıldığımız noktalar orasıydı, işte kemik iliği sırası beklerken bize sıra gelir mi diye. O yüzden umutsuzluğa kapanılabiliyor, ama şükürler olsun bu süreçte benimki uyumlu çıktı ve oğluma ben donör oldum. Tedavi sürecimizle iyi geçti, mutluyuz. Hem oğlumun tedavi sonucunda yaşadığımız mutluluğu insanlarla paylaşmak adına hem de binlerce donör bekleyen çocuklara umut olmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Mutlaka donör testi versinler, mutlaka bir aile kurtarabilirler. Nakil bekleyen bir ailenin hayatı bambaşka bir şekilde değişebilir. Çünkü biz bir zamanlar oğlumuz için bir umutla bekliyorduk. Bugün ise başka çocuklara umut olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.