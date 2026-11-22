Antalya'da banyo prizinden çıkan dumanı fark ederek müdahale etmek isteyen şahıs, elektrik akımına kapıldı. Sağlık ekipleri şahsı hayatta tutmak için yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1550. Sokak'taki bir sitenin B Blok 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne dairenin banyo kısmında yangın çıktığı ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada banyoda bulunan prizden çıkan dumanlara müdahale etmek isteyen Ethem H. (52), iddiaya göre yerlerin ıslak olması nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Adrese gelen ekipler, yangın çıktığı belirtilen daireye girdiklerinde banyoda Ethem H.'yi yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Ethem H.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yeniden nabız alınan Ethem H.'yi hayatta tutmak için yoğun çaba harcayan sağlık ekipleri, yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Merdivenlerden kalp masajı yapılarak indirilen Ethem H., ağır yaralı olarak ambulansa alındı. Sağlık ekiplerinin ambulans içerisinde de müdahaleye devam ettiği Ethem H. hastaneye kaldırıldı.

REKLAM

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.