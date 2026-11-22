Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) başarıyla tamamlandığını belirterek, organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

Vali Şahin, yayımladığı mesajda, COP31'in titizlikle sürdürülen hazırlık çalışmaları, kurum ve kuruluşlar arasındaki güçlü işbirliği ve koordinasyon, tüm paydaşların özverili katkıları ve Antalyalıların misafirperverliğiyle tamamlandığını belirtti.

Şahin, organizasyonun Türkiye'de gerçekleştirilmesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve katkı sunan tüm bakanlıklara teşekkür etti.

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Süreç boyunca anlayış, sabır, destek ve misafirperverlik gösteren Antalyalılara ayrıca müteşekkir olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"COP31, Antalya'nın uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak, doğal ve kültürel zenginliklerini, turizm potansiyelini ve ev sahipliği kabiliyetini dünyanın farklı ülkelerinden gelen temsilcilere tanıtmak bakımından önemli bir fırsat sunmuştur. Bu süreçte kurulan uluslararası temasların, geliştirilen işbirliklerinin ve şehrimizin kazandığı deneyimin önümüzdeki dönemde Antalya'ya yeni fırsatlar kazandıracağına inanıyorum."

Antalya'nın çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik alanlarında işbirliklerine katkı sunmayı sürdüreceğini belirten Şahin, kentin sahip olduğu imkanlar ve tecrübesiyle de bu tür önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini vurguladı.