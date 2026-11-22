COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dünya, enerji tüketiminin yarısından fazlasını temsil eden yaklaşık 80 ülke, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarma yönündeki ortak hedefimize destek verdi." dedi.

Bakan Kurum, COP31 Genel Kurul Kapanış konuşmasını yapmak üzere COP31 alanındaki Anadolu Salonu'na geldi.

Kurum, önceki oturumda konuşması kesintiye uğrayan Gana Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı Dr. Zanetor Agyeman-Rawlings ile bir araya gelerek üzüntülerini dile getirdi.

Ardından Genel Kurulda yerini alan Kurum, iki haftadır burada hep birlikte çalışıldığını, Antalya'dan çok daha güçlü sonuçlar çıkarmak için mücadele ettiklerini belirtti.

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Agyeman-Rawlings ile görüştüğünü dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gana bizim dost ve kardeş ülkemiz. Gana'nın hele hele bir hanımefendinin sözünü kesmek gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Biz, herkesin özgür, hür bir şekilde sesini duyurmak için buradayız. İlk günden itibaren de bu bakışı her alanda yansıtıyoruz. Hangi grup görüşmek istese, hangi delege bizden randevu istese verdik, görüştük. Uzlaşı için zemin oluşturmaya gayret gösterdik. Sonuna kadar da bu gayreti göstermeye devam edeceğiz. Ben buradan da kıymetli bakanımızdan bunu yanlış anlamamasını umduğumu, beklediğimi, böyle bir tavrın asla Gana'ya, hükümetine, kıymetli bakanımıza olmadığını Genel Salon'daki sükuneti sağlamak ve o kararı açıklamaya müteakip vereceğimi kendisine de ifade ettim. Tekrar Gana devletinden, kıymetli bakanımızdan yanlış anlamadan dolayı affımızı, özrümüzü kendilerine sunuyoruz, teşekkür ediyoruz."

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- "Antalya Liderler Zirvesi'nde 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluş lider düzeyinde temsil edildi"

Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31'e hazırlanırken bir yıl boyunca dünyanın dört bir yanında insanların afetlerle mücadele ettiğini belirtti.

Yaz boyunca İspanya ve Fransa'da sıcak hava dalgaları ve orman yangınları yaşandığını, ağustosta Nepal'in Himalaya bölgesinde bir buzulun çökmesi sonucu yıkıcı seller meydana geldiğini, ekimde ise İstanbul'da şiddetli yağışların ardından ağır bir sel afeti yaşandığını anımsatan Kurum, bu afetlerin COP31'de birlikte alınan kararların zamanında hayata geçirilmesinin insanlığa karşı bir sorumluluk olduğunu gösterdiğini vurguladı.

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Kurum, bu sorumluluğu hep birlikte üstlendiklerini, Antalya'da rekor katılımcıyı ortak bir amaç etrafında buluşturduklarını ve Mavi Bölge ile Yeşil Bölge'de düzenlenen etkinliklerle iklim hedeflerini somut projelere dönüştürecek işbirliklerini geliştirdiklerini söyledi.

Öncelikle taraflarla ve gözlemcilerle düzenli istişareler yürüttüklerini, bu görüşmeleri farklı coğrafyalardaki deneyimlerle desteklediklerini aktaran Kurum, Bakü ve Belem'de başlayan çalışmaların bir sonraki konferansa güçlü ve güvenli bir şekilde taşınması için birlikte çalıştıklarının altını çizdi.

Kurum, bu hazırlığı Türkiye'nin yürüttüğü COP31 Başkanlığı, Avustralya'nın üstlendiği Müzakereler Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryası arasında yakın işbirliğiyle yürüttüklerini anlatarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11-12 Kasım'da düzenlediğimiz Antalya Liderler Zirvesi'nde 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluş lider düzeyinde temsil edildi. Liderlerle temiz enerjinin nasıl yaygınlaşacağını, şehirlerin afetlere nasıl hazırlanacağını ve finansmanın uygulamaya nasıl ulaşacağını konuştuk. Siyasi düzeyde dile getirilen bu öncelikleri bakanların, kalkınma bankalarının ve uygulamayı üstlenecek kurumların çalışmalarına taşıdık." diye konuştu.

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Görüş ayrılıklarının sürdüğü konuları doğrudan ele almak için son günlerde Divan Toplantısı gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, bakanları, müzakere gruplarını ve gözlemci temsilcilerini aynı salonda dinlediklerini, her heyete atabileceği adımı, ihtiyaç duyduğu desteği ve başka bir heyetin hangi önerisine katkı sunabileceğini sorduklarını ifade etti.

Kurum, "Diyalog, uzlaşı ve aksiyon derken kastettiğimiz çalışma buydu. Bir ülkenin önündeki engeli başka bir ülkenin sunabileceği imkanla buluşturduğumuzda uzlaşı için alan açılıyor. Divan'da izlediğimiz bu yaklaşım konferans boyunca çalışmalarımıza yön verdi." diyerek, tarafların farklı koşullarını ve müzakere gruplarının önceliklerini dikkatle dinlediklerini söyledi.

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Şehirlerin uygulamada karşılaştığı güçlükleri, kadınların, gençlerin ve iklim değişikliğinden en ağır biçimde etkilenen toplulukların beklentilerini çalışmalara taşıdıklarını belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çabamız, bu farklı ihtiyaçlarla dünyanın bizden beklediği iklim eylemini ortak bir zeminde buluşturmak. Ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarını gözeterek, şehirlerin uygulama gücünü artırarak ve desteği ihtiyaç duyan yerlere ulaştırarak ilerleyebiliriz. Antalya'da ortaya koyduğumuz irade, müzakere masasında alınan kararlarla sınırlı kalmaz. COP31 başkanlığımız boyunca müzakereler ve küresel iklim eylem gündemimizi birbirini tamamlayan iki temel çalışma alanı olarak ele aldık. Eylem gündemimizde çok taraflı süreçte ortaya konulan siyasi iradeyi, gönüllü işbirliklerini ve ortak hedefler, uygulamaya yönelik somut girişimleri güçlendirdik."

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- "Sürdürülebilir kalkınmayı ortak bir hedefte buluşturduk"

Bakan Kurum, COP31'in bir uygulama COP'u olması için Eylem Gündemi'ni 10 öncelik etrafında kurduklarını, bu öncelikler doğrultusunda hükümetleri, belediyeleri, finans kuruluşlarını, iş dünyasını, bilim insanlarını ve sivil toplumu somut işler etrafında buluşturduklarını ifade etti.

Tematik günler boyunca tarımdan sağlığa, enerjiden ulaşıma, bilimden sanayiye kadar bu ortaklıkların hangi ihtiyaca cevap verebileceğini ele aldıklarını anlatan Kurum, sağlık hizmetlerinin afet ve aşırı sıcak koşullarında nasıl sürdürüleceğini konuştuklarını, yeşil sanayi gündeminde ise düşük emisyonlu üretime geçişi, teknolojiye erişim ve nitelikli istihdamla birlikte değerlendirdiklerini aktardı.

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Kurum, enerji dönüşümünde en önemli kazanımlardan birinin 35'e 35 küresel elektrifikasyon taahhüdü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünya, enerji tüketiminin yarısından fazlasını temsil eden yaklaşık 80 ülke, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarma yönündeki ortak hedefimize destek verdi. Ülkelerin ulusal koşullarına ve kalkınma önceliklerine saygı gösteren bu gönüllü girişimle enerji güvenliğini, karşılanabilir elektriğe erişimi ve sürdürülebilir kalkınmayı ortak bir hedefte buluşturduk. Elektrifikasyon alanında yalnızca siyasi destek sağlamakla kalmadık. 150'den fazla ülke ve Avrupa Birliği, 37 şehir ve 260'tan fazla şirketin somut çalışmalarını Antalya'ya taşıdık."

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Enerji dönüşümünde bir diğer önemli adımın "küresel jeotermal 2050 hedefi" olduğunu bildiren Kurum, "50'den fazla ülkenin desteğini aldık. Bu girişimle küresel jeotermal enerji arzını 2050 yılına kadar 12 katına çıkarma yönünde ortak bir hedef ortaya koyduk. Küresel yeşil yük taşımacılığı koridorları girişimimizle de ulaştırma ve lojistikte düşük emisyonlu dönüşümü destekleyen yeni bir uluslararası işbirliği zemini oluşturduk. Kaynak verimliliğini de bu gündemin bir parçası haline getirdik." şeklinde konuştu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkiye'de gelişen Sıfır Atık hareketini liderler zirvesinin gündemine taşıdıklarını söyledi.

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Bakan Kurum, 2035'e kadar belediye katı atık miktarındaki artış hızını yarı yarıya indirmeyi ve üretimde döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde 15'e çıkarmayı hedeflediklerini, belediyeler ve üreticilerle israfın önlenmesini, kaynakların ekonomiye yeniden kazandırılmasını ve organik atıklardan kaynaklanan metan salınımının azaltılmasını ele aldıklarını anlattı.

Denizleri ve okyanusları korumak için Antalya'da "Mavi COP" anlayışını ortaya koyduklarını, Rio Sinerjileri çalışmalarıyla iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve çölleşmeyle mücadele arasında daha geniş bir işbirliği kurmayı hedeflediklerini belirten Kurum, Turkuaz Nexus girişimiyle de tarımsal üretimi ve gıda güvencesini aynı yatırım gündeminde ele aldıklarını, kadın çiftçilerin ve genç üreticilerin bu işbirliklerinden yararlanmasının uygulamanın başarısı için belirleyici olacağını vurguladıklarını bildirdi.

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- "Türkiye, COP31 Başkanlığı boyunca Antalya'da üstlendiğimiz sorumluluğun takipçisi olacak"

COP31 Başkanı Murat Kurum, bu girişimlerin önünde ortak bir güçlük olduğuna dikkati çekti.

İklim planlarını yatırıma dönüştürmenin bazen yıllar aldığını, bu nedenle İklim Uygulama Köprüsü Bridge'yi bu süreyi kısaltmak için geliştirdiklerini belirten Kurum, "Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan ilk pilot ülkelerimiz oldu. Her ülkenin kendi önceliklerinden başlayarak proje hazırlığını, teknik desteği ve uygun finansman arayışını birlikte yürüteceğiz. Ulusal planları yatırıma dönüştürmek için attığımız bu adımı şehir ölçeğinde de tamamlamak istedik. İLBANK koordinasyonunda Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Habitat'ın desteğiyle sürdürülebilir kentsel dirençlilik finansman faaliyeti SURFF'ü geliştirdik." dedi.

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Kurum, COP31'in sona erdiğini, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı olarak sorumluluğunun devam ettiğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde Antalya'da duyurduğumuz girişimlerimizi ortaklarımızla birlikte izleyeceğiz. Bu işleri tamamlamak için Divan'da birbirimizi dinlerken gösterdiğimiz gayreti uygulamada da göstermeliyiz. Biz, Türkiye'de insanların emeklerini birleştirip ortak bir işi tamamlamasına 'imece' deriz. Bir şehrin ihtiyacını belediyesi bilir. Bilim insanı riski ölçer. Finans kuruluşu yatırımın önünü açabilir. Bu katkılar aynı yerde buluştuğunda yıllardır bekleyen bir iş yapılabilir. Antalya'da başlattığımız imeceyi böyle sürdürelim.

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Türkiye, COP31 Başkanlığı boyunca Antalya'da üstlendiğimiz sorumluluğun takipçisi olacak. Avustralyalı dostlarımızla burada kurduğumuz işbirliğini ifade etmeden geçemeyeceğim. Onlar da ilk günden itibaren bizimle tek ekip oldular. Tek ekip ruhuyla hareket ettiler ve yapılması gereken tüm gayreti Avustralyalı dostlarımızla, kardeşlerimizle birlikte yaptık. Hala buradalar. Uykusuz, günlerdir çalışıyorlar, üretiyorlar ve son güne kadar da uzlaşı için gayret gösterdiler. Sevgili dostum Chris ekibin başı olarak gerçekten insanüstü bir gayret gösterdi. Başta Avustralya Başbakanı Albanese'ye, sevgili dostum Chris'e, buradaki birbirinden değerli dostlarımıza, arkadaşlarımıza, tüm Avustralya ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük teşekkürü de zannedersem Antalya halkına sunmamız gerekiyor. Çünkü, Antalya halkı bizi yaklaşık 15 gündür burada misafir ediyor. Belki zaman zaman rahatsızlık verdik, belki zaman zaman işlerine, yolculuklarına mani olduk ama bir Türk insanının göstermesi gereken misafirperverliği en üst düzeyde gösterdiler. Ben onlara da Antalya Valimize, Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize, burada birbirinden değerli Antalyalı güzel kardeşlerime teşekkür ediyorum ve yolumuz açık olsun diyor, hepinize katılımınız, katkınız, desteğiniz için teşekkür ediyorum."

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(Bitti)