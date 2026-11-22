COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye olarak Antalya'da uzlaşının bütün imkanlarını zorladık. Ortaya koyduğumuz eylem gündemi, geliştirdiğimiz işbirlikleri ve kurduğumuz uluslararası ortaklıklar bu emeğin kalıcı kazanımlarıdır." dedi.

Bakan Kurum, COP31 Alanı'ndaki Anadolu Salonu'nda COP31 Genel Kurulunun kapanışında yaptığı konuşmada, bazı ülkelerin tarihi sorumluluğun gerektirdiği gayreti gösteremediğini vurguladı.

Ulusal önceliklerin önemini bildiklerini, her ülkenin koşullarına saygı duyduklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Ancak ortak geleceğimizi ilgilendiren böylesine hayati bir meselede tüm tarafların çözüm için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, iklim değişikliği bizim müzakere takvimimize göre ilerlemiyor. Dünya beklemiyor, afetler beklemiyor, gelecek kuşaklar beklemiyor.

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Türkiye olarak Antalya'da uzlaşının bütün imkanlarını zorladık. Ortaya koyduğumuz eylem gündemi, geliştirdiğimiz işbirlikleri ve kurduğumuz uluslararası ortaklıklar bu emeğin kalıcı kazanımlarıdır. Ben bu süreçte samimiyetle gayret gösteren, gerçekten fedakarca mesai harcayan bütün ülkelerin samimi, adaletli yaklaşımlarından ötürü, müzakerecilerimize ve en çok da işte buranın hazırlanmasında buraları sizleri rahat ettirebilmek adına gayret gösteren bakanlık çalışanlarıma, ekip arkadaşlarıma, tekrar Avustralyalı dostlarımıza, Birleşmiş Milletler Sekretaryasına çok çok teşekkür ediyorum. Bugün burada yaşananları, tıkanan müzakereleri ve süreçleri tüm dünyanın ve insanlığın takdirine bırakıyorum. Az sonra vuracağım tokmak bu oturumu kapatacaktır ancak mücadelemiz devam edecektir."

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(Sürecek)