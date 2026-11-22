Antalya'da Manavgat Belediyespor ile 1955 Seydişehir Alüminyum Spor Kulübü arasında oynanan Profesyonelliğe Geçiş Ligi 12. grup maçının ardından çıkan kavgada bir futbolcu yaralandı, bir futbolcu gözaltına alındı.

Manavgat ilçesindeki Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maç bitiminde stat tüneli girişinde iki takım futbolcuları arasında çıkan kavga jandarma ekiplerinin müdahalesiyle bastırıldı.

​​​​​​​Manavgat Belediyespor futbolcusu C.K, 1955 Seydişehir Alüminyum Spor Kulübü oyuncusu O.U'yu kafa atarak yaraladığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde O.U'nun yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu belirlendi.