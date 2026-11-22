KURUM'DAN GANALI BAKANA ÖZÜR

Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) kapanış genel kurulunda dikkati çeken bir olay yaşandı. COP31 Başkanı Murat Kurum'un konuşması sırasında BM sekretaryası görevlileri gündem maddeleriyle ilgili düzenleme yaparken, Gana Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı Dr. Zanetor Agyeman-Rawlings söz istedi. Kurum'un söz talebini fark etmemesi üzerine UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, görevlileri uyarmak amacıyla Kurum'un yanına geldi. Bu sırada Kurum, Stiell'e "Simon yerine geç, söz vereceğim" dedi. Kurum'un sözlerinin Ganalı bakana söz hakkı verilmesine yönelik olduğu belirtildi.

REKLAM

GENEL KURULA ARA VERİLDİ

Yaşanan olayın ardından Bakan Kurum, genel kurul salonundan ayrılırken, oturumun yönetimini COP Başkan Yardımcısı olan Azerbaycanlı bakan devraldı. Bir süre devam eden genel kurula daha sonra ara verildi. Aranın ardından yeniden salona gelen Bakan Kurum, genel kurulu tekrar açtı.

KURUM ALKIŞLANDI

Bakan Kurum, genel kurulun yeniden başlaması öncesinde Ganalı Bakan Dr. Zanetor Agyeman-Rawling ile ayaküstü bir araya geldi. Genel kurulun ilk bölümünde yaşanan olayın ele alındığı görüşmede Kurum, Ganalı bakana açıklamada bulundu. İki isim daha sonra birlikte fotoğraf çektirdi. Kurum'un bu davranışı salonda bulunan delegeler tarafından alkışlandı.

REKLAM

'SÖZÜNÜ KESMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ OLAMAZ'

Görüşmenin ardından genel kurula hitap eden Bakan Kurum, yaşanan yanlış anlaşılmaya ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "Öncelikle tekrar şunu ifade etmek istiyorum. Burada hep birlikte 15 gün geçirdik. Güzel anılarımız oldu, güzel çalışmalarımız oldu. Sabırla, metanetle süreci ilerletebilmek adına iki haftadır gece gündüz burada hep birlikte çalışıyoruz. İstedik ki buradan çok daha güçlü sonuçlar çıkaralım. Bunun mücadelesini yaptık. Kendisiyle görüştüm ama buradan da ifade etmek istiyorum. Gana bizim dost ve kardeş ülkemiz. Ganalı bir hanımefendinin sözünü kesmek gibi bir düşüncemiz asla olamaz" dedi.

REKLAM

'HERKESİN SESİNİ DUYMAK İÇİN BURADAYIZ'

COP31 Başkanlığı olarak bütün ülkelere eşit yaklaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Kurum, "Biz burada herkesin özgür, hür bir şekilde sesini duymak için buradayız ve ilk günden itibaren de bu bakışı her alanda yansıtıyoruz. Hangi grup görüşmek istese, hangi delege bize randevu istese verdik, görüştük. Uzlaşı için zemin oluşturmaya gayret gösterdik ve sonuna kadar da bu gayreti göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'ÖZRÜMÜZÜ SUNUYORUZ'

Ganalı bakana yönelik herhangi bir olumsuz tavırlarının bulunmadığını belirten Kurum, "Buradan da kıymetli bakanımıza bunu yanlış anlamamasını umduğumu, beklediğimi ifade etmek istiyorum. Böyle bir tavrımız asla Gana'ya, Gana hükümetine, kıymetli bakanımıza olmadı. Genel salondaki sükuneti sağlamak ve bu kararı açıklamak için söz vereceğimi kendisine de ifade ettim. Tekrar Gana devletinden, kıymetli bakanımızdan da yanlış anlamadan dolayı affımızı, özrümüzü kendilerine sunuyoruz. Teşekkür ediyorum" dedi.