Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 aile arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı, bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yol kenarında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve şüphelilerden birinin tabancayla ateş ettiği anlar yer aldı.

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