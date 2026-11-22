Antalya'da, kültürel sürdürülebilirlik anlayışıyla hayata geçirilen "12 Ay, 12 Kitap" Projesi kapsamında, 2025-2026 döneminde 12 farklı eser okurlarla buluşturuldu.

Limak Turizmden yapılan açıklamada, 12 ay boyunca 12 farklı eseri birlikte okuyarak, yalnızca kitapların dünyasına değil, edebiyata, tarihe ve kültüre uzanan keşiflere de adım atıldığı belirtildi.

Atölye çalışmalarında bir araya gelindiği kaydedilen açıklamada, "Yazarlarla söyleşiler gerçekleştirdik, kitapların geçtiği mekanları ziyaret ettik ve sevdiğimiz yazarların imza günlerine katılarak, okuma deneyimimizi zenginleştirdik. Her ay yeni bir kitapla farklı dünyalara açılan bu yolculuk, ortak paylaşımlarımızı güçlendirirken öğrenme ve kültürle bağımızı da derinleştirdi. Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesine ve sürdürülebilirliğine sunduğu kıymetli katkılar ve gösterdiği güçlü destek için İcra Kurulu Başkan Vekilimiz Hakan Saatçioğlu’na teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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Projenin büyüyerek devam edeceği aktarılan açıklamada, 2027 yılında yeni katılımcılarla daha geniş bir okur topluluğu olarak 12 Ay, 12 Kitap yolculuğunun devam edeceği bildirildi.