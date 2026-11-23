Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ramazan A., maçın ardından Manavgat'a dönerken aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için frene bastığını, arkasındaki jandarma aracını sollayan motosikletin duramayarak arkadan çarptığını söyledi.

Kaza, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Kum Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Stadı'nda Manavgat Belediyespor 1955 Seydişehir Alüminyumspor maçından dönen Mert Ç'nin kullandığı 07 BYT 876 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Ramazan A.'nın kullandığı 07 LA 956 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mert Ç. ve arkasındaki Süleyman T.'nin yardımına ilk olarak karşılaşmadan dönen diğer taraftarlar koştu.

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