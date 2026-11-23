ANTALYA’da dalgıç Ali Kılıç (36), denizin metrelerce derinliğinde, zincirlenmiş kutu içerisinde, üzerinde toplu iğneler bulunan voodoo bebeği büyüsü buldu.

Antalya’da 14 yıldır sanayi dalgıcı olarak çalışan Ali Kılıç, bazen de dalgıç arkadaşıyla hem deniz dibinde temizlik yapmak hem de SUP board yapanların denize düşürdüğü eşyaları çıkarıp sahiplerine ulaştırmak için dalış yapıyor. Bu dalışları ‘bidalgıç’ isimli sanal medya hesaplarında paylaştıklarını anlatan Kılıç, “Yine sanal medya hesabımıza içerik üretmek için yaptığımız dalışta, deniz dibinde kuma tamamen gömülü bir şey fark ettik. Yıllardır dalgıçlık yaptığımız için su altı tabiatına aşinayız, farklı bir şey hemen gözümüze çarpıyor. Oraya ait olmayan bir şeyi gözümüz algılıyor. Kuma gömülü bir şey görünce kumu eşeledik. Zincir çıktı altından. Zinciri kaldırdığımızda bir ahşap kutu gördük. Muhtemelen açılmaması için tamamen zincirle bağlanmış. 1,5 karışlık bir kutuydu. Sonra kutuyu yukarı çıkardık" dedi.

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HALATTAN YAPILMIŞ BİR BEBEK

Bir süre zinciri ve kutuyu açmak için uğraştıklarını belirten Kılıç, açtıklarında dehşete düştüklerini söyledi. Kutudan halatla yapılmış bir bebek çıktığını, belli yerlerine iğneler batırıldığını gördüklerini anlatan Kılıç, şunları söyledi:

“Bunu internetten araştırdığımızda voodoo büyüsü olduğunu anladık. Halatla yapılmış bebek şeklinde ve kafa bölgesine, vücut bölgesinde belirli yerlerine iğneler batırılmıştı. Tuhaf şekiller, işaretler, yazılar yazılmış bir bebekti. Bugüne kadar deniz dibinde kilitler buluyorduk ama ilk defa böyle bir büyüyle karşılaştık. Şoke olmuştum. Çünkü ilk defa hayatım boyunca böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İnternette yazılanlara göre buna voodoo bebeği büyüsü deniyormuş."

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Bebek şeklindeki nesnenin üzerindeki iğneleri söktüklerini de sözlerine ekleyen Kılıç, “Bunu yaparken arkadaşımın ayağına çivi battı. Biz de 'Bebeğin büyüsüne kapıldık, bebeğin laneti herhalde bu' diye gülüştük" dedi.

'KÜKÜRT KOKUSU BAŞIMIZI AĞRITTI'

Bir dalgıç olarak su altında akla gelmeyecek nesneler bulduklarını aktaran Ali Kılıç, kısmet açma ya da kapama gibi batıl inançlarda insanların asma kilitleri denize attıklarını söyledi. Kılıç, “Ama bu son örnek çok ekstrem. Ayrıca kutuyu kırdığımızda tuhaf bir koku hissettik. Kükürt gibi bir koku yayıldı etrafa. Evlerimize gittikten sonra bir süre baş ağrısı çektik. Artık kokuyla mı alakalı bilmiyoruz. Belki kimyasal bir madde sürdüler" diye konuştu.