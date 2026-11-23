Alanya Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan umreciler için uğurlama programı düzenlendi. Umre kafilesine Alanya Müftüsü Mehmet Seven başkanlık ediyor.

Emine Özmüftüoğlu Camii'nde düzenlenen ve Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda Alanya Müftüsü Mehmet Seven, umre ibadetinin önemine ilişkin konuşma yaptı. Umre yolcularına hayırlı yolculuklar dileyen Müftü Seven, ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu. Seven'in kafile başkanı olarak görev aldığı kafile, tamamı Alanya ve Gazipaşa'dan katılan görevliler dahil 220 kişiden oluşuyor. Program eğitim uzmanı Mustafa Güner'in yaptığı dua ile sona erdi.