Antalya Bilim Merkezi, farklı bölgelerden ve çeşitli branşlardan öğretmenleri "Gökyüzünün Ötesinde" etkinliğinde buluşturdu. Ücretsiz olarak düzenlenen programda öğretmenler, astronomi alanında teorik bilgiler edinirken okullarında uygulayabilecekleri bilimsel atölye çalışmalarını da deneyimledi.

Kepez Belediyesi Antalya Bilim Merkezi, bilimi toplumun her kesimine ulaştırmak ve uygulamalı öğrenme süreçlerini yaygınlaştırmak amacıyla etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen "Gökyüzünün Ötesinde" başlıklı özel etkinlik, Antalya'nın farklı bölgelerinden ve çeşitli branşlardan öğretmenleri bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen ücretsiz programda, bilim merkezi atölyelerinin eğitim süreçlerine nasıl entegre edilebileceği ve astronomi temelli uygulamaların okullarda nasıl hayata geçirilebileceği ele alındı.

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Gökyüzünün sırları uygulamalı olarak anlatıldı

Antalya Bilim Merkezi eğitmenlerinden Uzman Astronom Hakan Uzakara tarafından yürütülen etkinlikte; teleskoplar, yıldızlar ve gezegenler üzerine kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Öğretmenler, teorik anlatımların yanı sıra sınıf ve okul ortamında uygulayabilecekleri örnek atölye çalışmalarını da birebir deneyimleme fırsatı buldu. Astronomi alanındaki bilgilerin uygulamalı çalışmalarla desteklendiği programda, öğretmenlerin bilimsel konuları öğrencilerine daha etkili ve ilgi çekici yöntemlerle aktarabilmelerine yönelik örnekler sunuldu.

Bilimsel öğrenme okullara taşınıyor

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Öğretmenlerden büyük ilgi gören etkinlikle, okullardaki bilimsel üretimin ve uygulamalı öğrenme süreçlerinin desteklenmesi hedeflendi. Aynı zamanda Antalya Bilim Merkezi ile eğitimciler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlandı.