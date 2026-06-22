Alanya'da bir işletmede 108 litre kaçak alkol ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir işletmede 108 litre kaçak alkol bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, P.R'ye ait işletmede yapılan aramada 108 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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