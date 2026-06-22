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        Alanya'da bir işletmede 108 litre kaçak alkol ele geçirildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir işletmede 108 litre kaçak alkol bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Alanya'da bir işletmede 108 litre kaçak alkol ele geçirildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir işletmede 108 litre kaçak alkol bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, P.R'ye ait işletmede yapılan aramada 108 litre kaçak alkol ele geçirildi.

        Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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