Alanya'da bir otelde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otel odasına operasyon düzenledi.



Ekiplerce şüphelinin kaldığı odada gerçekleştirilen aramada, 1 kilo 865 gram sentetik uyuşturucu maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet savcılığındaki sorgusundan sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

