Antalya'da Dünya Çevre Günü kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı

Antalya'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.



Kentte çevre temizliği bilincini artırmak amacıyla organize edilen etkinlikler kapsamında, Antalya Valisi Hulusi Şahin de deniz dibi temizliği faaliyetine katılarak dalış yaptı.



Dalış programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, yılbaşından bu yana "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" çerçevesinde tüm paydaşlarla yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.



Günün ilk etkinliği olarak deniz altı temizliği çalışmasına katıldıklarını dile getiren Şahin, "Zaten yıl içinde yapmakta olduğumuz ve yapmaya da devam edeceğimiz deniz altı temizliğinin bir nüvesi olarak biz de dalgıçlarımıza, kurbağa adamlarımıza eşlik ettik. İskelede, Antalya Kaleiçi'nde su altına girdik. Bir şey göremedik gerçekten, çok bulanıktı deniz. Bu durum, Antalya'da Akdeniz'in ne kadar bir yük altında olduğunun aslında net bir göstergesidir." dedi.



- Falezlerde ve uçurumlarda çöp temizliği yapıldı



Çevre temizliği çalışmalarının gün boyunca farklı noktalarda sürdüğünü aktaran Şahin, dernekler, dağcılık kulüpleri ve AFAD ekiplerinin falezler ile uçurum çevrelerinde çöp toplama faaliyeti yürüttüğünü bildirdi.



Şahin, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının da kent genelinde çeşitli temizlik etkinlikleri gerçekleştirdiğini belirtti.



Konyaaltı Beach Park'ta düzenlenecek programlara da değinen Şahin, paydaşların yıl boyunca hayata geçirdikleri ve gelecek dönemde yapmayı planladıkları çalışmaları burada sergileyeceğini, Dünya Çevre Günü'nün bir festival havasında kutlanacağını ifade etti.



Etkinlik kapsamında Vali Şahin ve beraberindeki dalgıçlar, deniz altında Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

