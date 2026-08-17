Alanya'da eşini ve kayınvalidesini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kestel Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle eşi ile kayınvalidesini bıçakla yaralayan ve ardından intihar teşebbüsünde bulunan Mustafa E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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