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        Alanya'da eşini ve kayınvalidesini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Alanya'da eşini ve kayınvalidesini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kestel Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle eşi ile kayınvalidesini bıçakla yaralayan ve ardından intihar teşebbüsünde bulunan Mustafa E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Olayda yaralanan 2 kişinin hastanede tedavileri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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