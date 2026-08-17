Alanya'da eşini ve kayınvalidesini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Kestel Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle eşi ile kayınvalidesini bıçakla yaralayan ve ardından intihar teşebbüsünde bulunan Mustafa E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olayda yaralanan 2 kişinin hastanede tedavileri sürüyor.
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