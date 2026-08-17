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        Alanya'da otobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki otobüsün motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Alanya'da otobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki otobüsün motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kargıcak Mahallesi'nde seyir halindeki bir tur firmasına ait otobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, otobüste hasara yol açtı.

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