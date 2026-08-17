Alanya'da otobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

Kargıcak Mahallesi'nde seyir halindeki bir tur firmasına ait otobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak ihbarda bulundu.

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