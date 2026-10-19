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        Antalya'da kendilerini başsavcı vekili olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı

        Antalya'da kendilerini başsavcı vekili olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 21:15 Güncelleme:
        Antalya'da kendilerini başsavcı vekili olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı

        Antalya’da kendilerini başsavcı vekili olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 kişi gözaltına alındı.

        Antalya’da bir araç kiralama şirketinin yetkilisi H.Ç., 16 Ekim’de emniyete başvurarak, kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak tanıtan bir kadının, Finike Cumhuriyet Başsavcılığında görülen gayrimenkul anlaşmazlığına ilişkin davayı sonuçlandırma vaadiyle kendisinden 1,8 milyon lira alep edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

        Şikayet üzerine başlatılan çalışmada, şüphelilerin WhatsApp üzerinden mağdura gönderdiği, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi başlıklı sahte karar metni ele geçirildi.

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        Yapılan incelemelerde şüphelilerin aynı yöntemle galerici A.G.'den 1 milyon 400 bin lira, emekli polis memuru A.H.D'den ise 150 bin lira aldığı tespit edildi.

        Olayla bağlantılı olduğu belirlenen E.G., S.G. ve A.G. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte mahkeme kararı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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