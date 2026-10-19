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        GÜNCELLEME - Antalya'da zorla senet imzalatıldığı iddiasına ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaçırma ve şantaj yoluyla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 23:07 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Antalya'da zorla senet imzalatıldığı iddiasına ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaçırma ve şantaj yoluyla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede yaşayan H.G'nin dağlık alana kaçırıldığı, ailesine şantaj yapılarak 15 milyon avro tutarında senet imzalatıldığı ve H.G'nin olaydan iki gün sonra serbest bırakıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        İncelemelerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, silahlı yağma, adam kaçırma ve senet suçlarından şüpheli kadın M.O. ile S.G, V.T.T, Z.G, T.C.A, M.E, Ş.B.A. ve N.H'yi ev ve iş yerlerinde gözaltına aldı.

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        Adreslerde yapılan aramalarda 2 silah ile başka mağdurlara ait, zorla imzalatıldığı belirtilen çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

        Şüphelilerden N.H. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O, S.G, V.T.T, Z.G, T.C.A. ve M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, Ş.B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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