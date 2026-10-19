KoçFest, Akdeniz Üniversitesi'nde gençlerle buluştu

KoçFest kapsamında düzenlenen etkinliklerle üniversite öğrencilerinin bir araya gelmesi ve festival coşkusunu kampüslerde yaşaması hedefleniyor.

Festivalin merakla beklenen performanslarından birini ise sevilen rock grubu Athena gerçekleştidi. Grup, sahneye en son çıkarken sevilen şarkılarıyla üniversite öğrencilerine müzik dolu anlar yaşattı.

Festivalin altıncı durağı olan Akdeniz Üniversitesi’ndeki etkinlikte Athena, Nova Norda ile Daddy-E ve DJ Dear Darling sahne alarak öğrencilere müzik dolu anlar yaşattı.

KoçFest, 6 yıl aranın ardından topluluğun 100'üncü yılında üniversite kampüslerindeki yerini aldı. Koç Topluluğu tarafından 2006 yılında başlatılan ve yıllar içinde milyonlarca üniversite öğrencisine ulaşan KoçFest, 5-22 Ekim tarihlerinde 7 farklı üniversitede düzenleniyor.

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