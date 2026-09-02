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        Alanya'da havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Alanya'da havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Cikcilli Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesleri gelmesi üzerine durum Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirildi.

        İhbar üzerine adrese yönlendirilen ekipler, sıhhi tesisat borusunun arkasına sığınan kediyi aparat yardımıyla kurtararak kafese koydu.

        Veteriner İşleri Müdürlüğünde sağlık kontrolünden geçirilen kedi, daha sonra doğal ortamına salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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