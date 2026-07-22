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        Alanya'da kaçak tütün operasyonunda 10 bin 680 dolu makaron ele geçirildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletmeye düzenlenen operasyonda 10 bin 680 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Alanya'da kaçak tütün operasyonunda 10 bin 680 dolu makaron ele geçirildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletmeye düzenlenen operasyonda 10 bin 680 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışmalar kapsamında ilçedeki bir işletmede yapılan aramada, 10 bin 680 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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