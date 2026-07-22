Alanya'da kaçak tütün operasyonunda 10 bin 680 dolu makaron ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletmeye düzenlenen operasyonda 10 bin 680 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.



Çalışmalar kapsamında ilçedeki bir işletmede yapılan aramada, 10 bin 680 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.



Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

